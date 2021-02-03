الرقابة الإدارية التابعة لبرلمان طبرق تعقد اجتماعاً مع مركزي البيضاء لمناقشة عمل لجنة استقرار بنغازي

عُقد اليوم الأربعاء الثالث من فبراير اجتماع بديوان رئاسة الهيئة بمدينة بنغازي بحضور عدد من المسؤولين من بينهم رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي، وعلي الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء ، و عميد بلدية بنغازي صقر بجواري ،و مدير عام إدارة الرقابة على الوزارات ، و مدير الإدارة الفرعية للرقابة على مجلس الوزراء.

حيث تناول الاجتماع مناقشة عمل لجنة استقرار بنغازي والمشاريع التي تشرف على تنفيذها ومراحل إنجازها وأكد رئيس الهيئة بأن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لعدة اجتماعات أُجريت مع اللجنة والنازحين والمتضررين.

وأوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء وعضو لجنة استقرار بنغازي بأن اللجنة تأخذ بالاعتبار ملاحظات الهيئة ويتم الرد عليها ومعالجتها وبدوره أكد بوجواري بأنه تم حل العديد من المشاكل بالمدينة من صيانات للمدارس والمرافق الصحية والطرق والصرف الصحي والنظافة، وهناك خطوات اتخذت لتنظيم الأمور المالية للجنة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي البيضاء ووزارة المالية.

وقال عميد بلدية بنغازي بأن اللجنة قامت خلال المدة الماضية بمراجعة المبالغ المخصصة لإزالة الركام والذي كان مقدراً بحوالي 2 مليار دينار ، وتم تقليص المبلغ إلى حوالي 70 مليون دينار ، وأشار أيضا علي أن المبلغ المخصص لمنطقة البلاد 250 مليون دينار لم يتم صرف أي مبالغ منه.

وبدوره أكد رئيس الهيئة بأن الهيئة قامت بتكليف لجنة لمتابعة عمل لجنة استقرار بنغازي من النواحي الفنية والمالية والقانونية ، وهذه اللجنة سوف تقوم بمراجعة المشاريع وتقدم ملاحظاتها والتي ستحال للحكومة ولبلدية بنغازي للرد عليها ومعالجتها.

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