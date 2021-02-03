المالية تؤكد: مرتبات وزارة العمل لشهر يناير لن تتضمن زيادة 20‎%‎

أعلن السيّد مدير الفريق الإعلامي لوزارة المالية “عمر بسيسة” بأن مرتبات شهر يناير لن تتضمن الزيادة المقررة 20%؛ لارتباط هذا القرار بإعتماد ميزانية الدولة “الترتيبات المالية” للعام الحالي 2021م.

كما أضاف بأنّ الجهات المستهدفة أساساً بزيادة مرتباتها بنسبة “20%” بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم “15” لسنة 2021، تشمل فقط الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم بمجوب القرار رقم “27” الصادر في عام 2011، كمرتبات موظفي وزارة العمل والتأهيل.

وأوضح أيضاً بأن الجهات المُستثناة من الزيادة، هُم كل من صدر في حقّهم قرار المجلس الرئاسي رقم 270 لسنة 2020، وأصحاب الجداول الخاصة والجهات المتحصّلة على علاوة تمييز، والعاملون بالخارج.

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