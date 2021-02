قال السفير الأمريكي في أنقرة دافيد ساترفيلد، إن بلاده مستمرة في التزامها العلاقات التجارية العميقة والناجحة مع تركيا، معرباً عن أمله في زيادة تعزيز هذه العلاقات.

جاء ذلك في تصريح لوكالة “الأناضول” اليوم الأربعاء، حول العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا، أشار فيه إلى متانة العلاقات التجارية بين البلدين التي تشمل مجالات كثيرة.

ولفت السفير الأمريكي إلى وجود مصانع لعديد من الشركات الأمريكية المشهورة في تركيا.

وأفاد بأن عدد الشركات الأمريكية في تركيا يبلغ نحو 1700، وتوفر فرص عمل لأكثر من 78 ألف مواطن تركي، لافتاً أنها تصدّر منتجاتها إلى رقعة جغرافية واسعة بدءاً من أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.

وشدّد على استمرار بلاده في التزام علاقاتها التجارية العميقة مع تركيا، موضحاً أنها وفرت فرصاً مهمة لكثير من الشركاء الأتراك والأمريكيين منذ سنوات طويلة.

وأكد أنه على الرغم من متانة الروابط التجارية في الوقت الحالي، فإن الإدارة الأمريكية ترغب في تطوير هذه الروابط وزيادة تعزيزها.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بلغ أكثر من 20 مليار دولار عام 2019، وأن حجم التجارة في 2020 حقق وتيرة متسارعة بحيث تتجاوز ذلك الرقم، على الرغم من جائحة كورونا.

وبيّن أن قسماً مهماً من الشركات الأمريكية في تركيا ينشط في مجال الصناعة، لافتاً إلى الجوانب الإيجابية للاستثمار فيها، مثل الموقع الجغرافي المهم، والأيدي العاملة، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة.

ولفت ساترفيلد في الوقت ذاته، إلى أن كثيراً من الشركات التركية في الولايات المتحدة تواصل نشاطها التجاري بفاعلية كبيرة.

وأعرب عن أمله في مقابلة وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، ووزير الخزانة والمالية لطفي علوان، خلال العام الجاري، للتباحث بشأن تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

The post سفير واشنطن لدى تركيا يُبدي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات التجارية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا