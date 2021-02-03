اقتصاد

شركة الواحة للنفط تكشف لصدى تفاصيل اجتماعها مع شركة الحفر الوطنية

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مكتب الإعلامي بشركة الواحة للنفط في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإربعاء عن اجتماع عقد بين رئيس لجنة الإدارة الواحة للنفط نوري النفاتي و فريق شركة الحفر الوطنية برئاسة عبدالمولى أو فايد رئيس لجنة الإدارة.

تناول الاجتماع مناقشة ديون الشركة الحفر الوطنية على شركة الواحة، كما تم الاتفاق على جدولة الديون، وأيضا إن الشركة الواحة على اتم الاستعداد للتعاون مع الشركة الوطنية لتدليل جميع الصعاب.

ومن جهته أكد رئيس لجنة الإدارة نوري النفاتي على أهمية التعاون بين شركات القطاع وأنه على اتم الإستعداد الكامل للتعاون مع شركة الحفر الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك