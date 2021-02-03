شركة الواحة للنفط تكشف لصدى تفاصيل اجتماعها مع شركة الحفر الوطنية

كشف مكتب الإعلامي بشركة الواحة للنفط في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإربعاء عن اجتماع عقد بين رئيس لجنة الإدارة الواحة للنفط نوري النفاتي و فريق شركة الحفر الوطنية برئاسة عبدالمولى أو فايد رئيس لجنة الإدارة.

تناول الاجتماع مناقشة ديون الشركة الحفر الوطنية على شركة الواحة، كما تم الاتفاق على جدولة الديون، وأيضا إن الشركة الواحة على اتم الاستعداد للتعاون مع الشركة الوطنية لتدليل جميع الصعاب.

ومن جهته أكد رئيس لجنة الإدارة نوري النفاتي على أهمية التعاون بين شركات القطاع وأنه على اتم الإستعداد الكامل للتعاون مع شركة الحفر الوطنية.

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