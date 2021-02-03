شركة الواحة للنفط تكشف لصدى تفاصيل اجتماعها مع شركة الحفر الوطنية

كشف مكتب الإعلامي بشركة الواحة للنفط في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإربعاء عن اجتماع عقد بين رئيس لجنة الإدارة الواحة للنفط نوري النفاتي و فريق شركة الحفر الوطنية برئاسة عبدالمولى أو فايد رئيس لجنة الإدارة.
تناول الاجتماع مناقشة ديون الشركة الحفر الوطنية على شركة الواحة، كما تم الاتفاق على جدولة الديون، وأيضا إن الشركة الواحة على اتم الاستعداد للتعاون مع الشركة الوطنية لتدليل جميع الصعاب.
ومن جهته أكد رئيس لجنة الإدارة نوري النفاتي على أهمية التعاون بين شركات القطاع وأنه على اتم الإستعداد الكامل للتعاون مع شركة الحفر الوطنية.
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