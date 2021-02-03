اقتصاد

حصري : بإجمالي 9 مليار …”صدى” تكشف قيمة القرض الممنوح من المركزي للتمويل عن شهري يناير وفبراير ..وتفاصيل هامة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن قيمة القرض الذي منحه مصرف ليبيا المركزي لتمويل الباب الأول “المرتبات” والباب الثاني “النفقات التسييرية” والباب الثالت “التنمية” ، والباب الرابع “الدعم” عن شهري يناير وفبراير .

حيث قالت مصادر حصرياً لصدى أن اجمالي القرض بلغ 9 مليار حيث خصص للمرتبات 4.700 مليار ، و الباب الثاني “النفقات التسييرية” 850 مليون ، والباب التالث التنمية فقد خصص له 200 مليون .

وبحسب مصدرنا فقد خصص للباب الرابع 2.25 مليار ، مضيفاً أن المبلغ الذي خصص لمؤسسة النفط فقد بلغ مليار .

وكانت مصادر صدى قد أكدت على الاتفاق على منح قرض حسن لتمويل المرتبات عن شهري يناير وفبراير من البنك المركزي ، على أن يتم استرجاع هذه القيمة بعد شهرين من إيرادات النفط .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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