حصري : بإجمالي 9 مليار …”صدى” تكشف قيمة القرض الممنوح من المركزي للتمويل عن شهري يناير وفبراير ..وتفاصيل هامة

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن قيمة القرض الذي منحه مصرف ليبيا المركزي لتمويل الباب الأول “المرتبات” والباب الثاني “النفقات التسييرية” والباب الثالت “التنمية” ، والباب الرابع “الدعم” عن شهري يناير وفبراير .

حيث قالت مصادر حصرياً لصدى أن اجمالي القرض بلغ 9 مليار حيث خصص للمرتبات 4.700 مليار ، و الباب الثاني “النفقات التسييرية” 850 مليون ، والباب التالث التنمية فقد خصص له 200 مليون .

وبحسب مصدرنا فقد خصص للباب الرابع 2.25 مليار ، مضيفاً أن المبلغ الذي خصص لمؤسسة النفط فقد بلغ مليار .

وكانت مصادر صدى قد أكدت على الاتفاق على منح قرض حسن لتمويل المرتبات عن شهري يناير وفبراير من البنك المركزي ، على أن يتم استرجاع هذه القيمة بعد شهرين من إيرادات النفط .

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