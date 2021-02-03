بعد انخفاض ملحوظ.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات الاجنبية بالسوق السوداء

أكد تاجر عملة للمشهد الليبي اليوم الاربعاء أن سعر صرف الدولار بالسوق الموازي سجل انخفاضا ملحوظا مقابل الدينار الليبي، حيث سجل مساء اليوم 5.14 بينما كان يسجل صباح اليوم 5.20 دينارا.

كما سجلت حوالة تركيا مساء اليوم 5.12 دينار، فيما سجل صك الوحدة تراجعه إلى 5.70 دينار.

وبحسب التاجر فقد انخفض سعر اليورو مساء اليوم 6.18 ديناراً فيما سجل صباح اليوم 5.22 دينار.

وفيما يلي اخر الاسعار/

الدولار=5.14 و 5.15 دينار

دولار حواله تركيا=5.12 دينار

دولار حواله دبي =5.13 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.70 دينار

اليورو =6.18 دينار

الباوند =6.97 دينار

الدينار التونسي = 1.91 دينار

الجنية المصري = 0.33 دينار

الليرة التركية = 0.72 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 216 دينار

كسر الفضة = 2.5 دينار

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