اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (4-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الخميس 4 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
ولليوم الثالث على التوالي، شهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعا جديدا لسعر الدولار الامريكي، فيما تراجع سعر اليورو و الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي .
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 4 فبراير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4834 د.ل
|4.4946 د.ل
|4.4722 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.3841 د.ل
|5.3975 د.ل
|5.3706 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.0969 د.ل
|6.1122 د.ل
|6.0817 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5007 د.ل
|3.5095 د.ل
|3.492 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4195 د.ل
|3.428 د.ل
|3.4109 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|4.9788 د.ل
|4.9912 د.ل
|4.9663 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5324 د.ل
|0.5337 د.ل
|0.531 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5207 د.ل
|0.522 د.ل
|0.5194 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7238 د.ل
|0.7256 د.ل
|0.722 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.26 د.ل
|4.27 د.ل
|4.25 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1952 د.ل
|1.1982 د.ل
|1.1922 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2206 د.ل
|1.2237 د.ل
|1.2176 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6475 د.ل
|1.6516 د.ل
|1.6433 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.337 د.ل
|0.336 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4985 د.ل
|0.4998 د.ل
|0.4973 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.26 د.ل
|1.25 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0082 د.ل
|0.0082 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.591 د.ل
|0.591 د.ل
|0.591 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.6251 د.ل
|0.6267 د.ل
|0.6236 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6938 د.ل
|0.6956 د.ل
|0.6921 د.ل
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