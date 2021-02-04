اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (4-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الخميس 4 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

ولليوم الثالث على التوالي، شهدت العملات الدولية البارزة ارتفاعا جديدا لسعر الدولار الامريكي، فيما تراجع سعر اليورو و الجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي .

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 4 فبراير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4834 د‫.‬ل 4.4946 د‫.‬ل 4.4722 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.3841 د‫.‬ل 5.3975 د‫.‬ل 5.3706 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.0969 د‫.‬ل 6.1122 د‫.‬ل 6.0817 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5007 د‫.‬ل 3.5095 د‫.‬ل 3.492 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4195 د‫.‬ل 3.428 د‫.‬ل 3.4109 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 4.9788 د‫.‬ل 4.9912 د‫.‬ل 4.9663 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5324 د‫.‬ل 0.5337 د‫.‬ل 0.531 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5207 د‫.‬ل 0.522 د‫.‬ل 0.5194 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7238 د‫.‬ل 0.7256 د‫.‬ل 0.722 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.26 د‫.‬ل 4.27 د‫.‬ل 4.25 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1952 د‫.‬ل 1.1982 د‫.‬ل 1.1922 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2206 د‫.‬ل 1.2237 د‫.‬ل 1.2176 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6475 د‫.‬ل 1.6516 د‫.‬ل 1.6433 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.336 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4985 د‫.‬ل 0.4998 د‫.‬ل 0.4973 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.26 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.591 د‫.‬ل 0.591 د‫.‬ل 0.591 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.6251 د‫.‬ل 0.6267 د‫.‬ل 0.6236 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6938 د‫.‬ل 0.6956 د‫.‬ل 0.6921 د‫.‬ل

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