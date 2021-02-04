مصراته: غرفة التجارة والصناعة تجتمع بالشركات التعليمية التابعة للقطاع الخاص بالمدينة

عُقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة يوم أمسٍ الأربعاء 03 -02 -2021، اجتماعاً ضمّ الشركات التعليمية بالقطاع الخاص والذي دعت له شعبة التعليم والتأهيل والتدريب بالغرفة، حيث جرى في هذا الاجتماع عرض الترتيبات الحالية لعودة الدراسة، وكذلك مناقشة أهم الصعوبات التي تواجه التعليم الخاص مع وزارة التعليم
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صحيفة صدى الاقتصادية
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