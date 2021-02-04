“تحالف أوبك+ “يبقي على تخفيض الإنتاج عند 7.2 ملايين برميل يوميا

اتفقت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف “أوبك+” على إبقاء حجم تخفيضات الإنتاج عند 7.2 ملايين برميل يوميا.

وأوضحت اللجنة الأربعاء أن إجمالي تخفيضات الإنتاج لدول التحالف بلغ 2.1 مليار برميل، منذ أبريل من العام الماضي؛ ما أدى إلى استقرار سوق النفط وتسريع عملية إعادة التوازن وفقا لوكالة الأناضول .

وأضافت اللجنة أن نسبة امتثال الدول الأعضاء لاتفاق تخفيضات الإنتاج بلغت 101 ٪ في ديسمبر الماضي، مبينة أن هناك تراجع المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشهر الخامس على التوالي.

وأفصحت اللجنة أن الآفاق الاقتصادية والطلب على النفط يظلان غير مؤكدان في الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن النشر التدريجي للقاحات في جميع أنحاء العالم يعد عاملا إيجابيا لبقية العام.

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يُشار إلى أن دول التحالف اتفقت في أبريل 2020 على خفض تاريخي للانتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا.

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