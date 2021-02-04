الصديق الكبير يبحث التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيطاليا

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، مع المستشار التجاري لدى إيطاليا، سبل التعاون بين الطرفيْن.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمكتب المحافظ وحضره سفير إيطاليا لدى ليبيا؛ مُناقشة الأوضاع الاقتصادية والتجارية الحالية، وبحث وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق منفصل، كانت البعثة قد أعلنت، في وقت سابق، استعدادها لتنظيم اجتماع مُوسّع يجمع خبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية المكلف بوزارة الاقتصاد فرج بومطاري، وعدد من المسؤولين الماليين.

وسيبحث الاجتماع ملفات مُهمّة تمسّ حياة المواطن مباشرة؛ أبرزها آلية إدارة النقد الأجنبي وأثرها على القدرة الشرائية، والحدّ من أزمتيْ الخبز والسيولة، إلى جانب ملف تمويل ميزانية عام 2021.

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