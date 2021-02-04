صحيفة فرنسية : ألكسندر جوهري بطل رئيسي في قضية التمويل الليبي و المستندات المصرفية تثبت ذلك

قالت صحيفة “ميديا بارت ” الفرنسية أن ألكسندر جوهري وسيط الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مرتبط بشركة خارجية في قلب إحدى قنوات الفساد المزعومة في قضية التمويل الليبي وأن المستندات المصرفية التي حصل عليها القضاة تثبت ذلك و من ناحية اخرى جوهري محبوس في حالة إنكار .

وأضافت الصحيفة الفرنسية انه على مدى الأشهر والاستجوابات ، يبدو أن وسيط ساركوزي ألكسندر جوهري قد لا يريد إظهار الحقائق .

بعد إجراء مقابلات معه ثلاث مرات على الأقل منذ تسليمه من بريطانيا في بداية عام 2020 ، وجد هذا البطل الرئيسي في قضية التمويل الليبية نفسه في مواجهة من قبل قاضي التحقيق أود بريسي ومارك سومر ، لسلسلة من العناصر المادية المحرجة ، وفقًا للمعلومات الواردة من الصحيفة الفرنسية ميديا بارت.

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