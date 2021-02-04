اقتصاد

كورونا والجفاف يرفعان معدّل البطالة بالمغرب في 2020 إلى 11,9%

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بالمغرب، ارتفاع معدل البطالة في المغرب خلال عام 2020 إلى إحدى عشر فاصلة تسعة من عشرة بالمائة، مقارنة مع 9.2% خلال عام 2019.

وأشارت المندوبية إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ جاء بسبب تأثيرين، الأول بسبب جائحة “كورونا”، أمّا الآخر فبسبب الجفاف؛ إذ يتوقف الدخل الزراعي على مستويات هطول الأمطار المتذبذبة في المغرب.

وفقد الريف 295 ألف وظيفة العام الماضي، وخسرت المدن 137 ألفًا، بينما بلغ عدد العاطلين عن عمل في المغرب خلال عام 2020 حوالي 1,42 مليونًا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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