كورونا والجفاف يرفعان معدّل البطالة بالمغرب في 2020 إلى 11,9%

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بالمغرب، ارتفاع معدل البطالة في المغرب خلال عام 2020 إلى إحدى عشر فاصلة تسعة من عشرة بالمائة، مقارنة مع 9.2% خلال عام 2019.

وأشارت المندوبية إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ جاء بسبب تأثيرين، الأول بسبب جائحة “كورونا”، أمّا الآخر فبسبب الجفاف؛ إذ يتوقف الدخل الزراعي على مستويات هطول الأمطار المتذبذبة في المغرب.

وفقد الريف 295 ألف وظيفة العام الماضي، وخسرت المدن 137 ألفًا، بينما بلغ عدد العاطلين عن عمل في المغرب خلال عام 2020 حوالي 1,42 مليونًا.

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