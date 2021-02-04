البريقة: لا داعي للازدحام “غير المبرر” وغطينا 90% من محطات الوقود في طرابلس الكبرى

ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط، الخميس، المواطنين بعدم التزاحم “غير المبرر” أمام محطات الوقود، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف لخلق أزمات غير مبررة.

وأكدت الشركة -على صفحتها الرسميةـــ استمرار تدفق الإمدادات عبر مستودعاتها بالمنطقة الغربية والوسطى لمدينة طرابلس، وتزويد المحطات مباشرة الأمر الذي ساهم في تغطية ما نسبته 90٪ من إجمالي المحطات بمدينة طرابلس وطرابلس الكبرى.

وبينت الشركة أنها تسعى مع المؤسسة الوطنية للنفط؛ لحل كل الاختناقات مع الجهات المعنية والخاصة بعمليات توريد المحروقات، وصيانة خزانات مستودع طرابلس النفطي الاستراتيجية التي تدمرت؛ بسبب الحروب والاشتباكات المسلحة.

وأشارت الشركة إلى أن هناك ناقلتين محملتين بالوقود ستدخلان ميناء طرابلس البحري ستباشران عمليات الضخ وتزويد شركات التوزيع.

يُشار إلى أن محطات الوقود في طرابلس تشهد ازدحاما شديدا من قبيل المواطنين.

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