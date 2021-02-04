بلدي زليتن يجتمع مع الشركة المنفذة لمكب جنوب المدينة

عقد صباح اليوم الخميس 4 فبراير 2021 بديوان بلدية زليتن، اجتماعاً ضمّ المهندس” محمد ابو قميزة” مدير مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية ووفد ممثّل لشركة الحلول للخدمات البيئية، والشركة الأمريكية المُتعَاقد معها لإنشاء مكب للقمامة جنوب المدينة، وإغلاق المكب الحالي بمنطقة “مدورة” الذي سبّب مشاكل بيئية للمناطق المحيطة به.

وعرضت الشركة المنفذّة خلال الإجتماع الجانب الفني والمالي للمشروع الذي سيتم تقديمه لوزارة الحكم المحلي، ومن ثمّ للحكومة للموافقة على صرف الميزانية النهائية والبدء في تنفيذ المشروع الجديد.

وقد جاء ذلك بعد زيارات ميدانية عدّة قامت بها الشركة الأمريكية للمدينة، ودراسة المشروع والمكان المخصّص له.

وتم الاتفاق على أن يكون إنجاز المشروع ضمن عدّة مراحل في مدة زمنية قدرها تسعة عشر شهراً لإتمام المكبّ الجديد واثني عشر شهراً لإغلاق القديم، بالطرق العلمية السليمة؛ وفقاً لما ذكره السيد مدير مكتب الاصحاح البيئي و السيد عميد البلدية بالخصوص.

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