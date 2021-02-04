شركة أمريكية تقدم عرضها الفني و المالي لإنشاء مشروع في مدينة زليتن

عقد صباح اليوم الخميس بديوان بلدية زليتن اجتماعا ضم محمد ابو قميزة مدير مكتب الاصحاح البيئي بالبلدية ووفد ممثل لشركة الحلول للخدمات البيئية والشركة الأمريكية المتعاقد معها لإنشاء مكب للقمامة جنوب زليتن وإغلاق المكب الحالي بمنطقة مدورة الذي يسبب مشاكل بيئية للمناطق المحيطة به .

وقدمت الشركة خلال الإجتماع العرض الفني والمالي للمشروع الذي سيتم تقديمه لوزارة الحكم المحلي ومن ثم للحكومة للموافقة علي صرف الميزانية النهائية والبدء في تنفيذ المشروع الجديد .

جاء ذلك بعد زيارات ميدانية قامت بها الشركة الأمريكية للمدينة ودراسة المشروع والمكان المخصص لذلك .

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