حركةُ سفن وبواخر نشِطة بمينائيْ بنغازي والخُمس

أعلنت إدارة ميناء بنغازي عن وُصول باخرة نقل الحبوب “بيترا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان للتوكيلات الملاحية”، إلى أرصفت الميناء.

وأفادت إدارة الميناء، في بيان لها، أن الباخرة تحمل على متنها 31 ألفا و272 طنًا من حبوب الشعير.

وكانت أرصفة الميناء قد استقبلت، في وقت سباق، السفينة “لونا أف”، وعلى متنها 198 حاوية بضائع، وسلع متنوعة، كما وصلت السفينة “شارلي” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 186 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وفي سياق ذي صلة، نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة، أظهرت وصول العديد من السفن إلى ميناء الخمس حاملة على متنها حاويات متنوعة.

وبحسب بيانات الشركة، فقد وصلت السفينة، “أرينا” التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 108 حاويات بضائع وسلع متنوعة، كما رست في منطقة المخطاف السفينة، “أم إي دي فويجر” التابعة للوكيل الملاحي “المتوسط”، وعلى متنها 62 حاوية سكنية.

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