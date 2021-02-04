بسبب تأخر رواتبهم 20 شهرًا .. عمال “الليبية للمناولة” يمددون إيقاف العمل بمطار بنينا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن العاملون في الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار بنينا تمديد إيقاف العمل اعتبارا الأول من فبراير 2021م؛ بسبب استمرار توقف صرف رواتبهم نتيجة تدهور أوضاع البلاد وعزوف شركات الطيران الأجنبية العاملة بجميع المطارات الليبية.

العاملون بالشركة الليبية للخدمات الأرضية في بنغازي ونقابة العاملين بالمنطقة أخلوا – عبر بيان مرئي لهم مسؤوليتهم الكاملة في حال إيقاف تقديم العاملين بالشركة للخدمات الأرضية على جميع الشركات الناقلة.

وطالبوا جميع شركات المناولة العاملة في مطار بنينا بعدم التدخل لتقديم الخدمات الأرضية للشركات التي لديها عقود وارتباطات مع شركتهم، مؤكدين أن موقفهم هذا جاء بعد غلق كل الأبواب في وجههم.

وأوضحوا أنهم أجروا على مدار أكثر من عام، عدة اتصالات ولقاءت بجميع المسؤولين؛ منهه مدير مجلس إدارة الشركة الليبية للطيران القابضة، ورئيس هيئة المواصلات، وعضو هيئة الطيران المدني بالمواصلات، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة عبد الله الثني على أمل إيجاد حل لهم، دون جدوى.

وكان موظفو الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية أعلنوا في الثاني عشر من يناير الماضي، إيقاف العمل في مطار بنينا؛ لتأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ 20 شهرا .

ونظم الموظفون وقفة احتجاجية داخل المطار لمطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لإنهاء معاناتهم، وأكدوا استمرار الإغلاق، ومنع أي شركة أخرى قد تنوب عنهم في مزاولة أعمالهم، إلى حين إيداع مستحقاتهم بالمصارف.

ومن جهته، اتهم رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية القابضة للطيران التابعة للحكومة الليبية عز الدين المشنون، وزارة المالية بحكومة الوفاق بتعطيل صرف مرتبات موظفي الشركة العاملين في جميع المطارات الليبية لـ20 شهرًا.

المشنون حذر ، من أن هذا الأمر قد يهدد حركة الطيران مستقبلًا إذا قرر الموظفون الدخول في حالة إضراب عام، وطالب وزير مالية الوفاق فرج بومطاري بضرورة الإفراج عن المرتبات المتأخّرة لموظفي شركة المناولة، لاسيما أن التأخير له تداعيات اجتماعية كبيرة.