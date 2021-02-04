التجاري الوطني يفتح باب الإيداع لزبائنه بجميع الفروع

أعلن المصرف التجاري الوطني اليوم الخميس أنه على استعداد لاستقبال الإيداعات النقدية من زبائنه بجميع الفروع، وذلك يوم السبت القادم 6 فبراير بفرع المصرف الرئيسي “ميدان الشهداء”، مضيفاً أنّ ذلك سيُساعد على تسهيل عمليات الإيداع لكل زبائن المصرف.

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