التجاري الوطني يفتح باب الإيداع لزبائنه بجميع الفروع

أعلن المصرف التجاري الوطني اليوم الخميس أنه على استعداد لاستقبال الإيداعات النقدية من زبائنه بجميع الفروع، وذلك يوم السبت القادم 6 فبراير بفرع المصرف الرئيسي “ميدان الشهداء”، مضيفاً أنّ ذلك سيُساعد على تسهيل عمليات الإيداع لكل زبائن المصرف.
عن مصدر الخبر
صحيفة صدى الاقتصادية
قد يعجبــــك أيضـــاً
“خاص”| تهالك البنية التحتية في بنغازي بين المشاكل والحلول
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
بسبب تأخر رواتبهم 20 شهرًا .. عمال “الليبية للمناولة” يمددون إيقاف العمل بمطار بنينا
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
“خاص” .. الاغا في تصريح لــــ “وال “: الصديق الكبير يُبرم اتفاق مؤقت لتوحيد الأرصدة ومصرف الجمهورية يُعاني من مركزية الإدارة المصرفية
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
حركةُ سفن وبواخر نشِطة بمينائيْ بنغازي والخُمس
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك