البعثة الأممية تكشف لصدى مستجدات الحوار السياسي الليبي

قال مصدر بالبعثة الأممية إلى ليبيا في تصريح خاص لصدى الاقتصادية أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أدلو بأصواتهم للمرشحين إلى مناصب المجلس الرئاسي في 2 فبراير.

وتابع بالقول: لم يحصل أي مرشح على عتبة 70 بالمائة الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم الذي ينتمي إليه ، وانتقلت العملية الآن إلى المرحلة الثانية من آلية الاختيار المتفق عليها من أجل التصويت على القوائم التي يتألف كل منها من ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي ومرشح لرئاسة الوزراء.

وتابع بالقول: يجب تقديم القوائم في موعد لا يتجاوز الساعة 10 مساء بتوقيت جنيف من يومنا هذا 4 فبراير،و سيلتئم ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم غدٍ الجمعة للتصويت على القوائم التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية الاختيار

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