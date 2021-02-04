اقتصاد

البعثة الأممية تكشف لصدى مستجدات الحوار السياسي الليبي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مصدر بالبعثة الأممية إلى ليبيا في تصريح خاص لصدى الاقتصادية أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أدلو بأصواتهم للمرشحين إلى مناصب المجلس الرئاسي في 2 فبراير.

وتابع بالقول: لم يحصل أي مرشح على عتبة 70 بالمائة الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم الذي ينتمي إليه ، وانتقلت العملية الآن إلى المرحلة الثانية من آلية الاختيار المتفق عليها من أجل التصويت على القوائم التي يتألف كل منها من ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي ومرشح لرئاسة الوزراء.

وتابع بالقول: يجب تقديم القوائم في موعد لا يتجاوز الساعة 10 مساء بتوقيت جنيف من يومنا هذا 4 فبراير،و سيلتئم ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم غدٍ الجمعة للتصويت على القوائم التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية الاختيار

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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