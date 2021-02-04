خاص لصدى: لرفضه صكوك المقاصة ..التجارة والتنمية يراسل المركزي ويقدم شكوى ضد مصرف الجمهورية .. تعرف على تفاصيل هامة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف التجارة والتنمية بطرابلس إلى مدير إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي .

تضمنت الشكوى امتناع مصرف الجمهورية عن قبول صكوك المقاصة المرسلة إليهم من قبل مصرف التجارة والتنمية ، والتي تتضمن حوافظ مرتبات حيث أكد التجارة والتنمية أن اجمالي عدد الصكوك الصادرة لمصرف الجمهورية 21,060 آلف دينار ، وأن اجمالي المقبول منها 6,209 ألف دينار ، واجمالي المرفوض منها 14,850ألف دينار

ووفقاً لمراسلة التجارة والتنمية فإن هذا التصرف يسبب في آثار سلبية عليه ، ويضاعف معاناة الزبائن وأسرهم نتيجة هذا الرفض الذي يؤدي إلى التأخر في إضافة المرتبات إلى حساباتهم .

وبحسب مراسلة التجارة والتنمية فالمواطنون يتساءلون عن سبب هذا التأخير في مصرفكم وعدم قبول الصكوك بينما تُقبل صكوك نفس الجهة في مصارف أخرى ، كما أن هذا الأمر نتج عنه قيام بعض زبائن المصرف بقفل حساباتهم طرفهواتجهوا إلى مصارف أخرى .

التجارة والتنمية كشف عن تواصله مع مصرف الجهورية لحل الإشكالية عدة مرات , ولكن دون جدوى , كما قام الجمهورية بقبول مانسبته 15% من صكوك المقاصة المرسلة إليهم ورفض الباقي , مع عدم وجود السبب لاتخاذ هذا الإجراء رغم إن مصرف الجمهورية لايوجد لديه مشكلة في رصيد حسابه لدى مصرف ليبيا المركزي .

كما تضمنت المراسلة رفض التجارة والتنمية قبول الصكوك رُغماً عنّه نتيجة لعدم كفاية رصيده لدى مصرف ليبيا المركزي , وليس لسبب آخر , ولكن مصرف الجمهورية اتخذ هذا الإجراء الصادر من التجارة والتنمية كذريعة للمعاملة بالمثل وفقاً للمراسلة التي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليها.

وطالب التجارة والتنمية مصرف ليبيا المركزي التدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة حتى يتمكن البنك من تقديم أفضل الخدمات لزبائنه طبقاً لتعليمات إدارة الرقابة بالمركزي .

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