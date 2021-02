الخطوط الجوية الأمريكية.. 13 ألف موظف في اجازة بدون راتب

شركة الخطوط الجوية الأمريكية “أمريكان إيرلاينز”، أعلنت أمس الأربعاء، أنها تفكر في منح 13 ألف موظف وعامل بها إجازة غير مدفوعة الأجر، بسبب استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على القطاع”.

جاء ذلك في رسالة بعث بها المدير الأول للخطوط الجوية الأمريكية، دوغ باركر، ورئيس الشركة، روبرت إيسوم إلى الموظفين حول هذا الموضوع.

وذكر المسؤولون في رسالتهم أن الأسابيع الـ5 الأولى من عام 2021 قد مضت، لكن الأوضاع بشكل عام مشابهة للعام 2020.

وأشارت الرسالة أن توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لم يكن بالسرعة المتوقعة، وأن القيود الجديدة على السفر الدولي قللت أيضًا من الطلب.

وأوضحت أن فترة حزمة المساعدات لشركات الطيران تنتهي في 31 مارس المقبل، وأن 13 ألف موظف بالشركة يواجهون خطر منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر.وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول.

جدير بالذكر أن الشركة نفسها كانت قد قامت في أكتوبر الماضي، بمنح 19 ألف موظف إجازة غير مدفوعة الأجر، غير أنها استدعتهم في ديسمبر بفضل دعم منح لقطاع الطيران.

وكانت الخطوط الجوية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها تعرضت لخسائر تقدر بـ8.9 مليارات دولار بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

