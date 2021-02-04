مناقشة الملف  الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية بمشاركة دولة ليبيا في اجتماع وزراء الاقتصاد العرب لعام 2021

عقد وزراء الاقتصاد العرب اجتماعهم ال (107 ) لعام 2021 اليوم الأربعاء الرابع من فبراير الجاري وذلك في اطار اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

كما كانت مشاركة دولة ليبيا برئاسة وكيل الوزارة لشؤن الصناعة الهاشمي ضيف الله و المختصين والمتابعين لملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الوزارة وعدد من أعضاء المنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة.

ومن بين الموضوعات التي تناولها الاجتماع كان الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية (31).

حيث أن أعمال الدورة تتمثل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، واعتماد شبكة خبراء المياه كمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، و الخطة التنفيدية للاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2018 – 2037)، والإتفاقية العامة وإتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، وإنشاء مركز تدريب عربي متكامل يشمل على محاكيات لمفاعلات وبحوث وقوى ومختبرات افتراضية .

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