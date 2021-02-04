مؤسسة النفط تناقش أنشطة الشركة العامة لأعمال القطر و الإنقاذ والخدمات البحرية

التقى رئيس مجلس الادارة مصطفى صنع الله صباح اليوم الخميس برئيس مجلس الإدارة للشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية بنغازي عبد السلام الناجي بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ، بحضور مسؤولي الإدارة للشؤون المالية والإدارية للشركة.

حيث تمت مناقشة أعمال وأنشطة الشركة والخطوات التي اتخذتها للإستمرارية في تقديم خدماتها، ومراحل التعاون والتنسيق بينها وبين شركات قطاع النفط بمختلف نشاطاتها.

تناول الاجتماع امكانية تقديم الدعم اللازم من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط للشركة ، للتغلّب على الصعوبات التي تعرقلها للقيام بالأعمال المناطة بها.

كما أكد صنع الله على حرص المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل مع الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية بفرعيها بطرابلس و بنغازي للتنسيق فيما بينهم حفاظاً على التعاون القائم بينها وبين شركات القطاع واستدامته.

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