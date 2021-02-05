أسعار العقود الآجلة للنفط تسجل أعلى ارتفاع لها في عام

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شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال الجلسة الآسيوية اليوم الجمعة ارتفاعا هو الأعلى منذ نحو عام من الآن متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم مارس المقبل بنسبة 0.32 بالمائة لتتداول عند مستويات 56.64 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.46 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أبريل 0.10 بالمائة لتتداول عند 59.23 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.17 دولارًا للبرميل.

يأتي ذلك بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10 بالمائة إلى 91.57 مقارنة بالافتتاحية عند 91.48، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.53.