“الدريجة”: منح القرض للمصارف سيتيح اتمام عملية المقاصة وسيخفف معاناة الكثيرين

قال الخبير الاقتصادي “محسن الدريجة” أن التحول من الاقتصاد المبني على دخل النفط سيستغرق 15 سنة في أفضل الأحوال .

وتابع الدريجة أن منح قرض حسن للمصارف التي لديها صكوك معلقة للأفراد سيتيح اتمام عملية المقاصة بين كافة المصارف وسيخفف معاناة الكثيرين .

كما كشف الدريجة في عدد من المنشورات بصفحته الرسمية عن تغطية مرتبات يناير وفبراير وواردات الوقود وتوفير جزء من احتياجات المؤسسة الوطنية للنفط لاستمرار تدفق النفط .

كما قال : استمرار الاصلاحات الاقتصادية لتخفيض سعر النقد الأجنبي ضروري ، لتوفر السيولة في بعض المصارف فرق السعر بين الصكوك والنقد 3 قروش .

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