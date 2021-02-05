البعثة تعلن عن جولة الثانية من الانتخابات وتنافس قائمتي باشاغا و الدبيبة مع استبعاد الباقي

أكدت البعثة الأممية على وصول قائمتي فتحي باشاغا ، وعبد الحميد الدبيبة إلى الجولة الثانية وأنه بعد ساعتين ستحسم الانتخابات .

كما أن قائمة باشاغا تحصلت على 25 صوت ، وقائمة الدبيبة 20 صوت مع حصول باقي القوائم على أصوات أقل واستبعادهم من المرحلة الثانية

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