المؤسسة الوطنية للنفط تستقبل سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا لدعم الاقتصاد الوطني بالبلاد

عقد رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله اليوم الخميس اجتماعاً، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، والوفد المرافق له.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع أهمها الحفاظ على استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك تعزيز سبل التعاون والاستثمار مع شركات النفط والطاقة البريطانية، والاستفادة من خبراتها للنهوض بقطاع النفط الليبي وتطويره.

وقال صنع الله أن المملكة المتحدة دعمت المؤسسات الوطنية للنفط طيلة السنوات الماضية، مشيراً بأن المؤسسة تتطلّع الى توسيع نطاق التعاون والاستثمار مع شركات النفط والطاقة البريطانية.

ومن جهته أشار السفير هوبتون إلى أن تكون هناك حكومة موحدة بليبيا، لتتمتع المؤسسة الوطنية للنفط بالميزات اللازمة للقيام بأعمال الصيانة لمنشأتها وتنفيذ مشاريعها لزيادة معدلات الإنتاج.

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