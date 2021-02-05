“الوطنية للنفط” تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات البريطانية

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الخميس، بمقر المؤسسة في طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء مناقشة جملة من المواضيع أبرزها ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ودورها البارز في دعم الاقتصاد الوطني، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المؤسسة والشركات البريطانية ومساهمتها في تطوير قطاع النفط والغاز الليبي.

وأشاد “صنع الله” بدعم المملكة المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط طيلة السنوات الماضية، مثمّناً وقوفها ودعمها لقطاع النفط الليبي، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تتطلّع إلى توسيع نطاق التعاون والاستثمار مع شركات النفط والطاقة البريطانية، والاستفادة من خبراتها للنهوض بقطاع النفط الليبي وتطويره.

من جانبه أكد “هوبتون” ضرورة أن يكون لليبيا حكومة موحّدة مما سيساهم في عودة الاستقرار سريعاً، كما أشار إلى أنه في ظل وجود حكومة وحدة وطنية واحدة؛ ستتمكن المؤسسة الوطنية للنفط من الحصول على الميزانيات اللازمة بشكل سلس للقيام بأعمال الصيانة الضرورية لمنشآتها، وبما يمكّنها من تنفيذ مشاريعها وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج.

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