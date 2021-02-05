زيارة تفقدية لمطار غات الدولي بتعليمات من رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل

قام رئيس مصلحة المطارات” صالح شتيوي” وعدد من مسؤولي المصلحة و مصلحة الطيران المدني بزيارة الي مطار غات الدولى للقيام بجولة تفقدية لكل مرافق المطار وتسجيل الاحتياجات الضرورية للتمكن من تشغيله ومخاطبة الشركات الناقلة بجاهزيته.

كما أكد الشتيوي على توفير الاحتياجات في أسرع وقت ممكن والمتمثلة في جهاز VHF واستكمال توصيل الخط للهاتف الارضي ومد كابل كهرباء لتشغيل جهاز NDB بطول ٣٠٠٠متر.

وكذلك توفير كل مايلزم من المواد الاحتياجات للحد من انتشار فايروس كورونا و أيضا تركيب كاميرات مراقبة للمطار وضرورة تقديم الخرائط والدراسات لانشاء برج مراقبة جديد بديلا عن الموجود حاليا .

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