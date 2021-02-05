طائرة الليبية المحتجزة في مصراتة تغادر إلى معيتيقة للصيانة

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الليبية محمد قنيوة مغادرة الطائرة الآيرباص A320 ذات حروف التسجيل 5A-LAK باتجاه مطار معيتيقة الدولي.

وقال قنيوة لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الجمعة، ستتم أعمال الصيانة اللازمة وإعادتها للتشغيل، لافتاً إلى أنه بعد متابعة متواصلة وعمل دؤوب طيلة الأيام الفائتة وحتى طلوع فجر اليوم من قبل الجميع حتى غادرت الطائرة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي في نوفمبر 2019 ، عن احتجاز طائرتها الوحيدة نوع (5ALAK) في مطار مصراتة الدولي ومنعها من العودة إلى مطار بنينا الدولي بعد إجراء صيانة للطائرة.