مصطفى صنع الله في اجتماعه مع الشركة العامة للنقل وتوزيع الغاز … يجب فتح قنوات تواصل بين الادارات المعنية بالمؤسسة الوطنية للنفط ونظيراتها بالشركة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله” أمس الخميس الرابع من فبراير اجتماعاً موسعاً مع الشركة العامة للنقل وتوزيع الغاز بحضور أعضاء مجلس الإدارة، و رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز محمد سالم وعدد من المسؤولين بالشركة.

ناقش الاجتماع عدة مواضيع من بينها أسس التعاقد في المشاريع المشتركة بين المؤسسين والجهات المستهلكة له، وإمكانية التعاون ودعم المؤسسة للشركة في تنفيذ بعض المشروعات الصغرى (SNG) ،وتقديم الدعم في مجال تطوير الكوادر الفنية بالشركة من خلال البرامج التي تقيمها المؤسسة الوطنية للنفط في مجال نقل الغاز وتوزيعها.

ومن بين المحاور التي تمت مناقشتها الصعوبات والتحديات والاشكاليات القانونية المصاحبة لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (920) لسنة 2007م، والذي أسند لها اختصاصات إدارية وتنفيذية وتشغيلية، وتأمين الغاز الطبيعي للأحياء والتجمّعات السكنية وتسويقه وتقديم خدماته للمستهلكين، ووضع الخطط الإستراتيجية للنقل والتوزيع وتحديد احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي إلى غاية عام 2030م، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل لخطوط النقل لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لبعض القطاعات كالكهرباء والصناعة، ومحطات تحلية المياه، والاستعمال المنزلي والتجاري الخفيف لمختلف المناطق الليبية.

كما طالب ” صنع الله” بضرورة فتح قنوات تواصل بين الادارات المعنية بالمؤسسة الوطنية للنفط ونظيراتها بالشركة، وأهمية المحافظة على التنسيق بينها وبين شركات قطاع النفط، لوضع رؤية مشتركة ولتوفير الطاقة اللازمة للمحطات الكهربائية بالحقول النفطية المختلفة، وتوصيل الغاز إليها، بالإضافة الى تشكيل لِجان مشتركة لتقييم المشاريع المراد تنفيذها.

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