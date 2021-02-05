المؤسسة الوطنية للنفط تبحث كيفية تدريب كوادر شركة طيران النفط

عقد رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله امس الخميس الموافق 4 فبراير 2021 اجتماعاََ بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفى بن عمار ومديري الادارة العامة للشؤون القانونية و إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سُبل تطوير وتوسيع أُطر التعاون المشترك بين الجانبين وإيجاد الطرق المناسبة لتطبيقها على الحالات الطارئة و حالات الاخلاء الطبي .

وفي سياق متصل تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتكون من فريق يتضمن الخبراء والمختصين بكل من مصلحة الطيران المدني والمؤسسة وشركة طيران النفط، وذلك بغية تقييم جميع مطارات الحقول والمهابط النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وتطويرها وفقا للمعايير العالمية القياسية ، بالإضافة إلى تقديم كل التسهيلات والدعم لشركة طيران النفط من قبل مصلحة الطيران المدني.

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