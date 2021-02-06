صحيفة فرنسية : إنقاذ أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة “sos mediterranee ” البحرية الأوروبية ﻹنقاد الأرواح في البحر مساء يوم الخميس أن فريق من سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ جاء في البحر للمساعدة خلال عمليتي إنقاذ لـ 237 مهاجراً يحاولون الوصول إلى أوروبا في منحه قبالة سواحل ليبيا

وبحسب الصحيفة الفرنسية أن خلال عملية الإنقاذ الأولى تم إنقاذ 121 شخصًا على متن قارب مطاطي محمّل فوق طاقته.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن العديد منهم كانوا “في البحر”. ومن بين هؤلاء الناجين 19 امرأة وطفلين ، كان زورقهم “في المياه الدولية ، على بعد 30 ميلا بحريا حوالي 56 كيلومترا قبالة سواحل الخمس في ليبيا ، وفقا لـ SOS Mediterranean.

يغادر المهاجرين للمنفى من مختلف البلدان تونس وليبيا بشكل أساسي للوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا ، التي تعتبر سواحلها الأقرب ، لقي أكثر من 1200 مهاجر مصرعهم في عام 2020 في البحر الأبيض المتوسط ​​ والغالبية العظمى منهم على هذا الطريق المركزي وفقا للصحيفة

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