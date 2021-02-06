وزارة “اقتصاد الوفاق” تُشارك في اجتماع وزراء الاقتصاد العرب

شاركت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة “الوفاق”، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الصناعة، في اجتماع وزراء الاقتصاد العرب لعام 2021.

وتناول الاجتماع، الذي عقد عبر الانترنت، الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية “31”، والمتمثل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي واعتماد شبكة خبراء المياه كمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، وبحث اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، وإنشاء مركز تدريب عربي متكامل يشمل بحوث ومختبرات افتراضية.

وشارك في هذا الاجتماع من جانب الوزارة، عدد من المختصين والمتابعين لملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

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