البريقة: 34 مليون لتر وزعت على المحطات والناقلة ” أنوار ليبيا” تصل مساءاً

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط السبت، بدء عملية توزيع 34 مليون لتر من وقود البنزين من الناقلة ” أنوار افريقيا” على المحطات

وأوضحت الشركة – على صفحتها الرسمية- أن الناقلة ” أنوار ليبيا” ستصل مساء اليوم إلى ميناء طرابلس البحري، مطمئنة المواطنين بأن العمليات التشغيلية وتزويد الشركات مستمرة والوقود متوفر.

وأكدت الشركة على تنويها مسبقاً بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى خلق أزمة وتنعكس على المواطن، لافتة أن عمليات التوزيع المباشر؛ سببها خروج الخزانات الاستراتيجية التابعة للشركة عن العمل؛ إثر الحروب والاشتباكات بالقرب منها.

يُشار إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط قالت الخميس الماضي إن عمليات تدفق الإمدادات عبر مستودعاتها بالمنطقة الغربية والوسطى لمدينة طرابلس مستمرة وتزويد المحطات مباشرة.

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