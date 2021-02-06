وصول 34 مليون لتر من الوقود لمناء طرابلس البحري

رست مساء الأمس الجمعة الناقلة” أنوار أفريقيا” في ميناء طرابلس البحري بحمولتها البالغة 34,000,000 مليون لتر من وقود البنزين وبدأت في عملية التوزيع والضخ علي شاحنات شركات التوزيع ومباشرة للمحطات بعد انتهاء الناقلة أنوار الخليج من تفريغ كامل شحنتها ومغادرتها.

كما أنه من المحتمل وصول الناقلة أنوار ليبيا مساء اليوم علي منطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري.

وأشارت شركة البريقة لتسويق النفط الي توفير الوقود واستمرار العمليات التشغيلية والتزويد لشركات التوزيع و الإمدادات من مستودعات الشركة .

و أعربت الشركة عن احتياجها لميزانية مالية كبيرة لصيانة الخزانات الاستراتيجية التابعة لها والدعم من السلطة التنفيذية بالدولة لتنفيذ الصيانة.

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