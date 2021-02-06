“الواحة” تبحث تطوير الحقول مع “بتروفاك” البريطانية

ناقش رئيس لجنة الإدارة بشركة “الواحة” للنفط، مع شركة مرزق للخدمات النفطية وشركة “بتروفاك” البريطانية، آخر مستجدات تطوير الحقول التابعة لشركة “الواحة”.

وتضمن الاجتماع، الوقوف على آخر مستجدات العمل على التصاميم الهندسية لمشروع تطوير القطعة م ن 98، ومشروع جالو 3، كما تمت مناقشة المقترحات الخاصة بتحسين التصاميم الهندسية للمشروعات؛ لضمان خفض التكلفة الكلية للإنجاز والبحث في استراتيجيات التنفيذ المثلى لتحسين الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

وبحث المجتمعون، أيضًا، سبل التعاون مع شركة “مرزق للخدمات النفطية” في المشروعات الرئيسة الأخرى؛ ومنها مشروع تطوير شمال حقل جالو، وذلك بحضور مدير إدارة المشروعات الرئيسة ورئيس لجنة الإدارة لشركة “مرزق للخدمات النفطية”.

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