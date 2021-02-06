مصدر لـ”218″: تقديرات ميزانية 2021 ارتفعت إلى 80 مليارًا

تقرير 218

ملامحٌ جديدةُ؛ باتت تظهر لميزانية عام 2021، تزامنًا مع تشكيل مجلس رئاسي جديد ستتولى الحكومة التابعة له إنفاقها على البنود المالية العامة.

مصدرٌ في رئاسة الوزراء بطرابلس كشف في تصريح لـ”218″، السبت، أن اللجنة المالية المشتركة المنبثقة عن اجتماع البريقة الشهر الماضي بين وزارتيْ المالية بقطبيْها في طرابلس وبنغازي انتهت من إعداد الميزانية الموحدة للعام 2021.

وبلغت آخر التقديرات للميزانية 80 مليار دينار، بزيادة ملموسة بالمقارنة مع مباحثات اللجنة قبل أسبوعين، فيما أنهى الفريق المالي المشترك أعماله، وعاد من بنغازي إلى طرابلس، ومن بين ما تم إنجازه إعداد تقرير مُوسّع حول الميزانية والتفاهمات المالية.

وسيعرض التقرير على وزير المالية فرج بومطاري، غدًا الأحد، والذي سيقدمه بدوره للمجلس الرئاسي، في وقت لاحق هذا الأسبوع؛ تمهيدًا لاعتماده في أواخر فبراير الجاري أو مطلع مارس كحد أقصى.

وأكد المصدر ذاته أن قيمة الميزانية ارتفعت بالمقارنة مع مراحل إعدادها في منتصف يناير بعد ما تم تضمين علاوة الزوجة والأبناء التي يقدر إجماليها سنويا بستة مليارات دينار، والتي ستصرف عن العام الماضي إلى جانب إضافة قيمة زيادة المتحصلين على المعاشات الضمانية.

وقال إن حجم الميزانية قفز إلى حدود 80 مليار دينار، بعد ما كانت المشاورات والدراسة المالية في منتصف يناير الماضي تشير إلى نحو 70 مليار دينار، بعد تضمين بند زيادة مرتبات فئة واسعة من العاملين بالقطاع العام إذ يبلغ عددهم أكثر من مليون موظف بنسبة 20%.

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