“النفط” تستعرض مشروعاتها مع الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، مع الشركة العامة للنقل وتوزيع الغاز؛ فتح المجال لاستعراض ما يخدم قطاع الغاز بشكل عام وأسس التعاقد في المشروعات المشتركة بين المؤسسة والشركة.

جاء ذلك خلال اجتماع، ناقش فيه الحضور إمكانية إشراك الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز في المشروعات التي تنفذها المؤسسة الوطنية للنفط في مجال تخصصها، وتقديم الدعم في مجال تطوير الكوادر الفنية بالشركة؛ من خلال البرامج التي تنفذها المؤسسة الوطنية للنفط في مجال نقل الغاز وتوزيعه.

وتم التطرق إلى إمكانية تأمين الغاز الطبيعي للأحياء والتجمّعات السكنية وتسويقه وتقديم خدماته للمستهلكين، ووضع الخطط الاستراتيجية للنقل والتوزيع وتحديد احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي حتى عام 2030، إلى جانب استثمار خطوط النقل لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لبعض القطاعات كالكهرباء والصناعة، ومحطات تحلية المياه، والاستعمال المنزلي والتجاري الخفيف لمختلف المناطق الليبية.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وعن الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، رئيس مجلس الإدارة محمد سالم، ومديرو العموم.

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