“المركزي” يكشف حقيقة صرف مخصصات أرباب الأسر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لمصرف ليبيا المركزي، لم يتسنى لـ218 التأكد من صحتها؛ فند فيها الإشاعات حول عزمه صرف مخصصات أرباب الأسر الشهر الجاري.

وبحسب التصريحات المتداولة، فقد نفى المصرف هذه الإشاعات، واصفا إياها بأنها “عارية تماما عن الصحة” مشيرا إلى أنه وبعد قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بقطبيه في طرابلس وبنغازي توحيد سعر الصرف على 4.48 دينار للدولار الواحد، فإن المركزي لن يصرف مخصصات أرباب الأسر.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا شائعات بأن المصرف المركزي سيصرف مخصصات أرباب الأسر بداية من 17 فبراير الجاري.

وفي سياق ذي صلة، أنهى الفريق المالي المشترك والمتمثل في مجلس إدارة المصرف المركزي الموحدة برعاية أممية، وبمشاركة ممثلين عن البنك وصندوق النقد الدوليين ووزير المالية والاقتصاد المفوض فرج بومطاري، أعماله المتمثلة في إعداد ميزانية موحدة للعام الجاري وتضمين بنود زيادة المرتبات والمعاشات الضمانية.

وسيعرض التقرير على وزير المالية فرج بومطاري، اليوم الأحد، والذي سيقدمه بدوره للمجلس الرئاسي، في وقت لاحق هذا الأسبوع؛ تمهيدا لاعتماده في أواخر فبراير الجاري أو مطلع مارس كحد أقصى.

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