اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (7-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاحد 7 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة انخفاضا طفيفاً لسعر الدولار الامريكي، فيما ارتفع سعر اليورو و الجنية الاسترليني بشكل ملحوظ مقابل الدينار الليبي .
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد 7 فبراير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4763 د.ل
|4.4875 د.ل
|4.4651 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.3921 د.ل
|5.4056 د.ل
|5.3786 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1482 د.ل
|6.1635 د.ل
|6.1328 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5089 د.ل
|3.5176 د.ل
|3.5001 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4369 د.ل
|3.4455 د.ل
|3.4283 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|4.9792 د.ل
|4.9916 د.ل
|4.9667 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5347 د.ل
|0.5361 د.ل
|0.5334 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5248 د.ل
|0.5261 د.ل
|0.5235 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7251 د.ل
|0.7269 د.ل
|0.7233 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.25 د.ل
|4.26 د.ل
|4.24 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1933 د.ل
|1.1963 د.ل
|1.1903 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2187 د.ل
|1.2217 د.ل
|1.2156 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6455 د.ل
|1.6496 د.ل
|1.6414 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.337 د.ل
|0.335 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4982 د.ل
|0.4994 د.ل
|0.4969 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.26 د.ل
|1.25 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0082 د.ل
|0.0082 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.601 د.ل
|0.601 د.ل
|0.601 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.6342 د.ل
|0.6358 د.ل
|0.6326 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6923 د.ل
|0.694 د.ل
|0.6906 د.ل
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