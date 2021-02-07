اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (7-2-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاحد 7 فبراير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة انخفاضا طفيفاً لسعر الدولار الامريكي، فيما ارتفع سعر اليورو و الجنية الاسترليني بشكل ملحوظ مقابل الدينار الليبي .

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد 7 فبراير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4763 د‫.‬ل 4.4875 د‫.‬ل 4.4651 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.3921 د‫.‬ل 5.4056 د‫.‬ل 5.3786 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.1482 د‫.‬ل 6.1635 د‫.‬ل 6.1328 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5089 د‫.‬ل 3.5176 د‫.‬ل 3.5001 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4369 د‫.‬ل 3.4455 د‫.‬ل 3.4283 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 4.9792 د‫.‬ل 4.9916 د‫.‬ل 4.9667 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5347 د‫.‬ل 0.5361 د‫.‬ل 0.5334 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5248 د‫.‬ل 0.5261 د‫.‬ل 0.5235 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7251 د‫.‬ل 0.7269 د‫.‬ل 0.7233 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.25 د‫.‬ل 4.26 د‫.‬ل 4.24 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1933 د‫.‬ل 1.1963 د‫.‬ل 1.1903 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2187 د‫.‬ل 1.2217 د‫.‬ل 1.2156 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6455 د‫.‬ل 1.6496 د‫.‬ل 1.6414 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.335 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4982 د‫.‬ل 0.4994 د‫.‬ل 0.4969 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.26 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.601 د‫.‬ل 0.601 د‫.‬ل 0.601 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.6342 د‫.‬ل 0.6358 د‫.‬ل 0.6326 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6923 د‫.‬ل 0.694 د‫.‬ل 0.6906 د‫.‬ل

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