زيارات ميدانية قريبة لتجديد الاعتماد المؤسسي بمدينة مصراتة

أعلن فريق الاعتماد والتجديد بإدارة الاعتماد والمعايرة عن قيامه بالتجهيزات لعدة زيارات ميدانية إلى مدينة مصراتة خلال الأسابيع القادمة وهذا لاعتماد بعض الشركات والمؤسسات التدريبية .

و تشمل الزيارة “مركز البيان للتدريب و التطوير، و شركة العربي الهندسي للتنمية البشرية و التدريب والتعليم” بالإضافة لشركة “أويا اكاديمي للتعليم و التدريب” بمدينة طرابلس .

وبدوره فريق التدقيق والمراجعة استلم ملفات طلب اعتماد مؤسسي عبر الموقع الإلكتروني للمركز بمدينة مصراتة لكل من ” سيجما الدولية للتعليم والتدريب ، شركة دار النخبة للاستشارات الإدارية والتدريب ، مركز العلوم البحرية والتنمية والحاسوب بالمنطقة الحرة ، شركة اليقين الدولية للتدريب والتأهيل”.

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