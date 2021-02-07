اقتصاد

زيارات ميدانية قريبة لتجديد الاعتماد المؤسسي بمدينة مصراتة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن فريق الاعتماد والتجديد بإدارة الاعتماد والمعايرة عن قيامه بالتجهيزات لعدة زيارات ميدانية إلى مدينة مصراتة خلال الأسابيع القادمة وهذا لاعتماد بعض الشركات والمؤسسات التدريبية .

و تشمل الزيارة “مركز البيان للتدريب و التطوير، و شركة العربي الهندسي للتنمية البشرية و التدريب والتعليم” بالإضافة لشركة “أويا اكاديمي للتعليم و التدريب” بمدينة طرابلس .

وبدوره فريق التدقيق والمراجعة استلم ملفات طلب اعتماد مؤسسي عبر الموقع الإلكتروني للمركز بمدينة مصراتة لكل من ” سيجما الدولية للتعليم والتدريب ، شركة دار النخبة للاستشارات الإدارية والتدريب ، مركز العلوم البحرية والتنمية والحاسوب بالمنطقة الحرة ، شركة اليقين الدولية للتدريب والتأهيل”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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