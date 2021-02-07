مبادرة مصرية ﻹعادة ترميم البنية التحتية في ليبيا

قال وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أمس السبت “عباس السادات ” في تصريح لوكالة سبوتنيك أن سبل التعاون بين القاهرة وليبيا و إصلاح البنية التحتية هو جانب إضافي للتعاون بين البلدين.

وأوضح السادات خلال تصريحه للوكالة: أعتقد أنهم سيحاولون الاستفادة من خبرات الشركات المصرية في إعادة تأهيل البنية الأساسية خلال الفترة المقبلة ، خاصةً أن كثير من الشركات المصرية لها خبرة كبيرة في ليبيا وأيضا العمالة المصرية تعرف ليبيا جيدا وبالتالي أعتقد ستكون هذه مساحة للتعاون بين مصر وليبيا في الفترة المقبلة .

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