القسم المالي بالوزارة يعلن توزيع الميزانية التشغيلية على 64 مراقبة تعليمية

صرح القسم المالي بوزارة التعليم عن تسليم 64 مراقبة تعليمية صكوك الميزانية التشغيلية للمؤسسات التابعة لها والبالغ عددها 2603 مؤسسة تعليمية بقيمة إجمالية 20,564,000 دينار ليبي.

وأفاد القسم في إحصائية له بأن مراقبات تعليم “مصراتة، تاورغاء، زليتن، هراوة، ظاهر الجبل، وازن، ككلة، القرضة، الشاطئ، غات، القطرون” والتي تضم 434 مؤسسة تعليمية، لم تستلم صكوك الميزانية التشغيلية، لعدم تقديم تقرير تفصيلي للميزانية التشغيلية للعام الدراسي 2020-2021م، مؤكداً مواصلة فريق تقييم جهوزية المؤسسات التعليمية مهامه لتفقد جاهزية المؤسسات لانطلاقة فعلية آمنة في الثالث عشر من فبراير الجاري.

كما قال وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة” إنه سيتم صرف 25% من الميزانية التشغيلية لكل مؤسسة تعليمية على أعمال ومستلزمات النظافة، و25% على القرطاسية، و20% على مستلزمات الوقاية والتعقيم، و20% على الصيانة ، و10% على إيجارات نقل واتصالات.

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