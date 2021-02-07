وصول مستلزمات مرضى الكلى إلى ميناء طرابلس البحري

كشف عضو المجلس البلدي ومسؤول ملف الصحة بمجلس البلدي مصراتة “علي الناظوري” عن اجتماعه مع مدير مكتب الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى وذلك للوقوف على آخر الإجراءات المتعلقة بتوريد مشغلات مرضى الكلى .

ووفقا للناظوري فقد وصلت هذه المستلزمات إلى ميناء طرابلس البحري، وهي الآن تحت الإجراءات الجمركية مع تواصلهم مع الإدارة العامة للجمارك من أجل تسهيل إتمام الإجراءات، و الإفراج على الشحنات .

كما أعلن الناظوري عن لإفراج عن المستلزمات وتسليمها في مقار الإمداد الطبي”، و أنهم على متابعة مباشرة لتوفير كل متطلبات مرضى الكلى، والأمراض الأخرى.

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