اقتصاد

وزارة العمل تُجهّز 4 وحدات تدريبية متنقلة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير إدارة التكوين والتدريب المهني بوزارة العمل والتأهيل المكلف عزت اليعقوبي عن عزم وزارة العمل تجهيز أربع وحدات تدريبية متنقلة.

وأضاف اليعقوبي في تصريحات نشرت عبر المنصة الرسمية للوزارة، أن الوحدات ستتوجه إلى مدن المناطق الجنوبية لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجالات مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل.

وفي سياق ذي صلة، دشّن وزير العمل والتأهيل في حكومة “الوفاق”، المهدي الأمين، مشروع إنشاء مركز للتدريب المهنيّ بمدينة تاورغاء.

وأكد “الأمين”، أن المشروع سينفذ بالتعاون مع المنظمة الألمانية للتعاون الدولي، ويهدف إلى إطلاق عدد من الورش المتخصصة للتدريب في 18 مجالاً مهنيًا حرفيًا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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