خاص: تعرف على تفاصيل قرار السراج بخصوص الإذن بفتح الاعتمادات شهرية مؤقتة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن الإذن لفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1 على 12 جزء من الترتيبات المالية لسنة 2020 بشأن اقرار الترتيبات المالية .

وتضمن القرار اعادة تقويم عدد من البنود استخدام الحكومة بالعملة الصعبة وفقاً لمقتضيات قرار مجلس إدارة المركزي .

كذلك تتولى وزارة المالية مع المجلس الرئاسي تحديد القطاعات والجهات المستفيدة من الاعتمادات الشهرية المؤقتة بما لا يتجاوز جزء من اثنى عشر جزء من اعتمادات السنة المالية 2020 .

كما تؤجل زيادة المرتبات التي أقرها الرئاسي بنسبة 20‎%‎ إلى حين اقرار الميزانية العامة ، ولا يجوز اقرار أي ترقيات أو زيادات قبل اعتماد الميزانية كما تخصم المبالغ المالية التي يتم تسييلها وفقاً لأحكام هذا القرار .

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