اقتصاد

خاص: تعرف على تفاصيل قرار السراج بخصوص الإذن بفتح الاعتمادات شهرية مؤقتة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن الإذن لفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس 1 على 12 جزء من الترتيبات المالية لسنة 2020 بشأن اقرار الترتيبات المالية .

وتضمن القرار اعادة تقويم عدد من البنود استخدام الحكومة بالعملة الصعبة وفقاً لمقتضيات قرار مجلس إدارة المركزي .

كذلك تتولى وزارة المالية مع المجلس الرئاسي تحديد القطاعات والجهات المستفيدة من الاعتمادات الشهرية المؤقتة بما لا يتجاوز جزء من اثنى عشر جزء من اعتمادات السنة المالية 2020 .

كما تؤجل زيادة المرتبات التي أقرها الرئاسي بنسبة 20‎%‎ إلى حين اقرار الميزانية العامة ، ولا يجوز اقرار أي ترقيات أو زيادات قبل اعتماد الميزانية كما تخصم المبالغ المالية التي يتم تسييلها وفقاً لأحكام هذا القرار .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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