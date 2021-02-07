شركة مليته للنفط والغاز تجتمع مع شركة شلمبرجير ليبيا لرفع من القدرة الإنتاجية 

عقد رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مليته للنفط والغاز ” محمد بن شتوان” اليوم الأحد اجتماعا مدير إدارة المشاريع المتكاملة بشركة شلمبرجير “منشاوي أحمد” مدير التخطيط الإستراتيجي والشؤون التجارية بشركة شلمبرجير ليبيا “سراج بوسنينه”.

تناول الاجتماع مناقشة الحلول المتكاملة لرفع من القدرة الإنتاجية وتحسين الكفاءة بإستخدام الدراسات الحديثة و التقنيات المتطورة المتوفرة في سوق صناعة النفط والغاز.

كما تم استعراض النشاطات في مجالي النفط والغاز للحقول البرية والبحرية لشركة مليته التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل.

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