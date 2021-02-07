إيطاليا تتوقع تعافي الناتج الاقتصادي خلال الربيع

على الرغم من استمرار المخاوف بشأن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وبطء تعافي الإنفاق الاستهلاكي، توقّع محافظ البنك المركزي الإيطالي أن يشهد البنك زيادة في الناتج الاقتصادي خلال الربيع.

وبحسب الدراسات الاستقصائية التي أجراها بنك إيطاليا في نهاية نوفمبر فإن “الإنفاق الاستهلاكي يتراجع بسبب المخاوف من الإصابة، إلى جانب الدوافع الاحترازية القائمة على الاعتبارات الاقتصادية والمالية، إلا أن انخفاض معدلات الفائدة والاستخدام الجيد لأموال التعافي من جانب الاتحاد الأوروبي سيساعدان في تحفيز النمو، وسيكون ذلك جانباً أساسياً في إدارة الأمور المالية لإيطاليا”.

وتسعى إيطاليا للحصول على حوالي 200 مليار يورو من صندوق الإنعاش الأوروبي لترميم اقتصادها المتهالك جراء الجائحة.

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