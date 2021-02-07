الجمعية العمومية تعقد اجتماعا لمناقشة عدة بنود

عقدت الجمعية العمومية اليوم الأحد اجتماعا، بمقر شركة الجيل الجديد بطرابلس، بحضور رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” ومدير عام لشركة “رجب بن رجب” ورئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد للتقنية “اعمار البوزيدي” وعدد من أعضاء اللجنة العمومية ومجلس إدارة شركة الجيل الجديد.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المطروحة تمثلت في عرض تقرير نشاط الشركة والموازنة التقديرية لنهاية السنة الماضية، وكذلك عرض الموازنة لسنة 2021.

وتم مناقشة أيضاً تقارير القوائم المالية من العام 2012م حتى العام 2018م وآلية تكليف مراجع ومُدقق حسابات خارجي لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة خلال الأعوام من 2019 وحتى 2021، كما طالب المجتمعون مناقشة قرار الجمعية العمومية رقم (3) لسنة 2019م.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية